【蒙牛股價】蒙牛股價彈逾4%　瑞銀指估值較同業低、大升目標價逾4成

▲ 瑞銀上調蒙牛乳業評級由「中性」至「買入」。

蒙牛乳業 （02319） 獲瑞銀唱好，股價一度升半成。瑞銀發表報告指，新冠疫情令內地民眾更關心健康，不同大小的城市和地區對乳製品的購買頻率、支出都有所上升，相對內地牛奶供應不足，料下半年內地乳奶產品有加價的傾向，瑞銀續指蒙牛現價較同業估值為低，將蒙牛乳業評級由「中性」上調至「買入」，予蒙牛目標價44元，較原先目標價30元大升47%。

蒙牛股價收報39.1元，升4.4%，成交4.4億元。

瑞銀最新分別調升蒙牛2020年至2022年三年純利預測11%、10%和10%，最新目標價估值相當於明年29倍市盈率。

瑞銀續指，該行現時預測蒙牛今後3年核心盈利年均增長可加快至40%，而相對中港必需消費品股同期盈利增長預測約18%、估值為2021年31倍，蒙牛估值吸引。

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編輯﹕賴奕羚