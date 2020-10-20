  • 27°C
香港時間 : 20201020日 (二) 16:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蒙牛股價】蒙牛股價彈近5%　瑞銀指估值較同業低、大升目標價逾4成

即市財經 15:00 2020/10/20

分享：

瑞銀上調蒙牛乳業評級由「中性」至「買入」。

蒙牛乳業 （02319） 獲瑞銀唱好，股價一度升半成。瑞銀發表報告指，新冠疫情令內地民眾更關心健康，不同大小的城市和地區對乳製品的購買頻率、支出都有所上升，相對內地牛奶供應不足，料下半年內地乳奶產品有加價的傾向，瑞銀續指蒙牛現價較同業估值為低，將蒙牛乳業評級由「中性」上調至「買入」，予蒙牛目標價44元，較原先目標價30元大升47%。

至下午3時，蒙牛股價39.1元，升4.4%，成交3億元。

瑞銀最新分別調升蒙牛2020年至2022年三年純利預測11%、10%和10%，最新目標價估值相當於明年29倍市盈率。

瑞銀續指，該行現時預測蒙牛今後3年核心盈利年均增長可加快至40%，而相對中港必需消費品股同期盈利增長預測約18%、估值為2021年31倍，蒙牛估值吸引。

相關文章：

蒙牛股價跌逾3%　上半年少賺逾4成不派中期息

【蒙牛攻澳】傳澳洲政府拒絕 蒙牛收購當地乳業品牌

【乳業股】中國聖牧午後急升近2成　與蒙牛旗下愛養牛科技訂立物料供應協議

【整合、轉移MPF有著數？立即申請賺基金單位回贈】 https：//bit.ly/2EuPcIq

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https：//bit.ly/2GhIwht

編輯﹕賴奕羚

香港股票 蒙牛乳業（02319） 買入 目標價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻上市】螞蟻集團獲中證監及聯交所批准在港上市　招股日料與iBond撞期（第四版）
【螞蟻上市】螞蟻集團獲中證監及聯交所批准在港上市　招股日料與iBond撞期（第四版）
【新股IPO】世茂服務873正招股　一手入場費17373元、集資最多101億元（第四版）
【新股IPO】世茂服務873正招股　一手入場費17373元、集資最多101億元（第四版）
【新股IPO】合景悠活3913次日招股　孖展現抽飛暫錄59.9億（不斷更新）
【新股IPO】合景悠活3913次日招股　孖展現抽飛暫錄59.9億（不斷更新）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎已截止登記　周五進行抽獎（附詳情及連結）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎已截止登記　周五進行抽獎（附詳情及連結）
【恒指夜期】美股急挫逾400點　夜期收市跌145點（不斷更新）
【恒指夜期】美股急挫逾400點　夜期收市跌145點（不斷更新）
【國泰裁員】國泰傳數日內公布裁員6000人港佔九成、國泰：恕不評論　國泰城周末架設傳媒區？
【國泰裁員】國泰傳數日內公布裁員6000人港佔九成、國泰：恕不評論　國泰城周末架設傳媒區？