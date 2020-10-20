【網絡安全】黑客充當「網絡羅賓漢」 贓款捐慈善機構

▲ 近日有黑客組織，將竊取的贓款捐給慈善機構，並在暗網（dark web）公開捐款證明。

網絡世界都有羅賓漢，外媒報道，近日有黑客組織，將竊取的贓款捐給慈善機構，並在暗網（dark web）公開捐款證明。今次是首次有黑客組織將贓款捐給慈善機構，專家分析指做法看見，可能為減輕罪疚感，但不代表事件合理。

黑客組織Darkside hackers在10月13日的帖文聲稱，組織只會隨機攻擊有盈利的公司，通過鎖定目標機構的IT系統，直至對方付款為止。

該黑客組織在暗網公開捐款和稅收收據，顯示分別向The Water Project和Children International捐贈0.88比特幣，價值$10,000美元（約77,500港元）。

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黑客通過接受加密貨幣捐贈的非牟利組織The Giving Block捐款。據英國廣播公司（BBC）報道，有67個慈善團體有通過The Giving Block獲取加密貨幣的捐贈。

網絡安全公司Emsisoft的專家Brett Callow分析指出，這次是首次出現黑客組織給將贓款捐給慈善組織的案例。網絡罪犯捐款的目的未明，或想減輕罪疚感，或是希望將自己塑造成羅賓漢，洗脫無良勒索者的形象。

然而，黑客「劫富濟貧」一舉未必受歡迎，其中一個受惠的慈善機構Children International已表示，不會接受這筆捐款。

The Giving Block亦表示，若發現捐款是贓款，將原銀奉還。

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責任編輯：葉芷樺