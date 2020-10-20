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【旅遊Keep Looking@iM網欄】在港尋找旅行感覺　62%港人過去半年曾體驗Staycation

名人薈萃 14:46 2020/10/20

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香港人向來熱愛旅行，無得飛出去，留在香港也想找回旅行的感覺。旅遊體驗預訂平台Klook早前公布首份關於香港人 Staycation 的喜好調查，結果顯示，有62%港人過去半年曾體驗 Staycation ，未來半年想去 Staycation 的更有85%。反觀在2月之前，逾6成受訪者都不曾去過 Staycation，由此可見疫情下，港人對Staycation的需求大幅增加。 

港人最想去Staycation原因：尋找旅行的感覺

Staycation，由 Stay-at-home 及 Vacation 兩個字合成，意思是在家度假，度假最重要當然是要夠歎，催生了 Staycation的興起。 Klook 在9月初以網上問卷形式訪問了500名香港人。調查顯示，有61%受訪者想去 Staycation，是因為現時不能出外旅行，想尋找旅行的感覺，其次有51%受訪者是想享受酒店設施，例如無邊際泳池、海景客房等，也有48%受訪者以食為先，欲嘆盡酒店級餐飲。

Klook 在9月底以網上問卷模式訪問500位港人。 

調查亦發現，有86%受訪者最重視 Staycation 套票價錢；65%較重視多元化的酒店級餐飲體驗；41%講求酒店設施夠完善，另外，逾兩成受訪者會看重彈性住宿時間、酒店增值服務或是否有特色體驗，酒店的衛生措施也是關注之列。

Klook的調查顯示，80%受訪者會透過網上旅遊平台搜尋 Staycation 資料，網上評價、KOL及傳媒報道亦是他們主要用來參考的資訊。而不同年齡層對 Staycation 的要求亦有異，18至24歲的會樂於與朋友一起玩樂；25至34歲的最想Staycation嘆二人世界；35歲以上的受訪者就會以Staycation去享受一家大細天倫之樂。

Klook LIVE Staycation 直播逾1.4萬人同時觀看

Klook 一直致力為顧客帶來最好玩的旅遊體驗，早在三，四月時，已開創 Staycation 的潮流，夥拍酒店推出包合「食、住、歎」的Staycation 套票，推出以來廣受顧客追棒。

適逢Klook 6周年，特別推出一連6日「Staycation 抵得祭」活動。Klook 在9月下旬Klook LIVE《Staycation 抵得祭》直播中，創下超過1.4萬同時觀看人數，互動留言亦接近1.4萬個。
Klook 現時已有超過100間合作酒店，涵蓋主打情侶、家人，以及三五知己的 Staycation 選擇，迎合識玩識歎的港人 。這個調查正反映我們正帶領 Staycation 熱潮，並一直回應顧客需求，加入不同酒店體驗，令香港人能在香港找到旅行的感覺。 

Klook LIVE 《Staycation 抵得祭》直播中，創下超過1.4萬同時觀看人數。

作者：關霈詩

Klook 香港區行銷總監－擁有超過15年市場營銷經驗，在全球領先旅遊體驗預訂平台 Klook 帶領團隊進一步建立 Klook 品牌形象，透過全方位整合營銷工作，包括社交媒體、會員合作夥伴關係、品牌宣傳活動等，激發熱愛旅遊的香港人Keep Looking，不斷發掘及探索旅遊新體驗。

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撰文 : 關霈詩 Percy Kwan Klook 香港區行銷總監

欄名 : 旅遊Keep Looking

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