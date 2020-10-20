【旅遊Keep Looking@iM網欄】在港尋找旅行感覺　62%港人過去半年曾體驗Staycation

香港人向來熱愛旅行，無得飛出去，留在香港也想找回旅行的感覺。旅遊體驗預訂平台Klook早前公布首份關於香港人 Staycation 的喜好調查，結果顯示，有62%港人過去半年曾體驗 Staycation ，未來半年想去 Staycation 的更有85%。反觀在2月之前，逾6成受訪者都不曾去過 Staycation，由此可見疫情下，港人對Staycation的需求大幅增加。

港人最想去Staycation原因：尋找旅行的感覺

Staycation，由 Stay-at-home 及 Vacation 兩個字合成，意思是在家度假，度假最重要當然是要夠歎，催生了 Staycation的興起。 Klook 在9月初以網上問卷形式訪問了500名香港人。調查顯示，有61%受訪者想去 Staycation，是因為現時不能出外旅行，想尋找旅行的感覺，其次有51%受訪者是想享受酒店設施，例如無邊際泳池、海景客房等，也有48%受訪者以食為先，欲嘆盡酒店級餐飲。

▲ Klook 在9月底以網上問卷模式訪問500位港人。

調查亦發現，有86%受訪者最重視 Staycation 套票價錢；65%較重視多元化的酒店級餐飲體驗；41%講求酒店設施夠完善，另外，逾兩成受訪者會看重彈性住宿時間、酒店增值服務或是否有特色體驗，酒店的衛生措施也是關注之列。

Klook的調查顯示，80%受訪者會透過網上旅遊平台搜尋 Staycation 資料，網上評價、KOL及傳媒報道亦是他們主要用來參考的資訊。而不同年齡層對 Staycation 的要求亦有異，18至24歲的會樂於與朋友一起玩樂；25至34歲的最想Staycation嘆二人世界；35歲以上的受訪者就會以Staycation去享受一家大細天倫之樂。

Klook LIVE Staycation 直播逾1.4萬人同時觀看

Klook 一直致力為顧客帶來最好玩的旅遊體驗，早在三，四月時，已開創 Staycation 的潮流，夥拍酒店推出包合「食、住、歎」的Staycation 套票，推出以來廣受顧客追棒。

適逢Klook 6周年，特別推出一連6日「Staycation 抵得祭」活動。Klook 在9月下旬Klook LIVE《Staycation 抵得祭》直播中，創下超過1.4萬同時觀看人數，互動留言亦接近1.4萬個。

Klook 現時已有超過100間合作酒店，涵蓋主打情侶、家人，以及三五知己的 Staycation 選擇，迎合識玩識歎的港人 。這個調查正反映我們正帶領 Staycation 熱潮，並一直回應顧客需求，加入不同酒店體驗，令香港人能在香港找到旅行的感覺。

▲ Klook LIVE 《Staycation 抵得祭》直播中，創下超過1.4萬同時觀看人數。

作者：關霈詩

Klook 香港區行銷總監－擁有超過15年市場營銷經驗，在全球領先旅遊體驗預訂平台 Klook 帶領團隊進一步建立 Klook 品牌形象，透過全方位整合營銷工作，包括社交媒體、會員合作夥伴關係、品牌宣傳活動等，激發熱愛旅遊的香港人Keep Looking，不斷發掘及探索旅遊新體驗。

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