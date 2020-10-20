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【零售寒冬】一田：無意裁員、減薪　9月生意升2成惟百貨續受壓

商業 14:12 2020/10/20

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疫情衝擊本地零售市道，一田百貨行政總裁黃思麗透露，9月份一田生意大致平穩，與之前的沒有太大改變；整體升21%。

【一田購物優惠日】「eShop網上率先買」明日開賣　23萬件貨品低至2折有幾筍？

她續指，超市生意表現良好，按年漲34%，當中以家品、食品特別理想；惟百貨仍然飽受壓力。整體生意仍錄21%增長。

未曾亦不計劃裁員、減薪

黃思麗表示，疫情爆發至今，一田未曾裁員、減薪；現亦沒有相關計劃。她解釋，一田傾向在內部調配資源，在生意淡靜的部門減少人手，並調配至較繁忙的部門。黃又透露，已申請第二期保就業計劃。

「一田購物優惠日」將增聘兼職

即使是現時的市道，一田仍會就「一田購物優惠日」額外聘請兼職員工。雖然黃思麗表示暫未有招聘活動的詳情，但她稱5月份的優惠日聘請了700至800名兼職員工，現料是次增聘人手規模或相若。

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記者：葉泳珊

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