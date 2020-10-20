【智慧出行】專營的士草案撤回　Uber冀與政府合作推動智慧城市

▲ 港府昨（19日）宣布撤回《專營的士服務條例草案》，指因應本地經濟情況，本立法年度決定不會引進專營的士。

港府昨（19日）宣布撤回《專營的士服務條例草案》，指因應本地經濟情況，本立法年度決定不會引進專營的士。Uber表示支持政府有關決定，並指冀政府日後與業界攜手合作，推動智慧城市發展。

運輸及房屋局發言人日前指出，針對引進專營的士，有意見憂慮增設專營的士會令的士業界經營困難。政府認為現時並非引進專營的士的合適時機，會因應社會意見檢視有關專營的士的未來路向，並繼續與的士業界保持緊密溝通和合作。Uber 香港區總經理鍾志霆表示，對於政府決定撤回《專營的士服務條例草案》表示支持，希望政府能夠與業界攜手合作，為業内所有持份者帶來雙贏方案，共同推動香港成爲智慧城市的願景。

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Uber早前委託民調機構調查指出，本港僅16% 受訪者支持專營的士計劃、同時有74% 受訪者認為政府應允許 Uber 在港合法營運。而針對共享汽車如何納入監管機制，鍾志霆接受傳媒訪問時曾表示，公司願意考慮領取出租汽車許可證以合法經營，惟現時許可證制度落後，牌照數目、車輛價值與行程以紙筆紀錄等要求需改變。據悉，Uber早前就原定本月公布《施政報告》提交建議，拋出多個方案期望與的士業界達至雙贏。

事實上，的士業界對專營的士的意見亦分歧。香港的士業議會主席熊永達昨日亦在電台節目指出，香港情況已與專營的士草案提出時有很大差異，現時香港不少的士無法租出，而專營的士保費高昂，形容「完全不可能經營」。他又指，專營的士為「三不像」，無法解決網約車問題。

責任編輯：周俊霖