【港股追蹤】內需股又炒過？ 乳業龍頭有大行睇好

國家統計局昨日（19日）公布，內地第3季國內生產總值（GDP）按年增長4.9%，低過市場預期，但首3季GDP按年增長0.7%，扭轉上半年負增速局面。市場預期中央今年餘下時間會繼續催谷內需消費，板塊第四季仍會受到政策扶持，相關股份有追捧，其中最新獲大行睇好的藍籌內需股蒙牛乳業（02319），今早抽升超過3%，成為早市表現最佳恒指成分股。午後表現更進一步，午市開市後升幅曾超過5%。

瑞銀最新報告指，據該行6月進行調查顯示，疫情令民眾更為關注健康，引發內地奶製品需求好過預期，所有等級城市地區的乳製品購買頻率和每月支出的淨變化百分比上升，加上內地牛奶供應不足，或導致下半年以後液態奶產品有加價趨勢。

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該行提升對股份今年至2022年純利預測，指出2020年至2022年，每股核心盈利複合增長率為40%，其現價相當於預測2021年市盈率為25倍，對比中港消費必需品同業的每股盈利年均複合增長率為18%（預測明年市盈率為31倍），認為蒙牛估值具有吸引力。



蒙牛獲瑞銀上調投資評級，由「中性」提升至「買入」，目標價更由早前30元，大幅提升超過40%，至44元，以現價計仍有逾10%潛在升幅。預測2021年及2022年市盈率分別為29倍及25倍。

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記者：葉志偉