【英國疫情】約翰遜料強推封城 與大曼徹斯特談判破裂

▲ 【英國疫情】曼徹斯特封城談判瀕破裂 約翰遜或強推封城

英國政府與大曼徹斯特地區官員據報已經談判破裂，首相約翰遜將在英國時間周二下午5時召開記者會，料會單方面宣布，提升大曼徹斯特的警示級別至最嚴厲的「非常高」，即酒吧、健身室等需要強制停業。

新型冠狀病毒疫情肆虐，英國新增確診人數持續增多，英國政府計劃將疫情最嚴重的英格蘭西北部多處，包括大曼徹斯特，列作最嚴厲的第3級封鎖區，但遇到地區官員強烈反對。

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大曼徹斯特地區官員與政府官員，主要就收緊防疫相關的經濟援助爭持不下。英國房屋社區及地方政府事務大臣鄭偉祺（Robert Edward Jenrick）表示，過去10日懷着善意地（good faith）討論，卻未能取得協議。

他表示，已在全國性的救濟措施之上，額外向曼徹斯特地區提供援助，與同樣實施第3級封鎖的利物浦及蘭開夏郡（Lancashire）類近。他斥地區領袖不肯行動，不肯採取所需的防疫措施，強調疫情嚴重，醫院壓力大。

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屬在野工黨的曼徹斯特市議會領袖Sir Richard Leese指出，對死綫前的最後談判仍抱希望，希望雙方能達成符合曼徹斯特人民利益的協議。不過，他坦言若政府強推第3級封鎖，市政府不能不推行。

地區領袖斥政府選擇性採用數字，指目前當地醫院深切治療部病人人數相比去年同期不算有異常，又稱個別醫院無法反映整個醫療系統的運作。地區領袖強調並非對疫情盲目看好，但居民應知悉有關醫院情況的準確數據，而非不必要地恐嚇公眾。

責任編輯：林建忠

▲ 大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）