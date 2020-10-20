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【英國疫情】曼徹斯特封城談判瀕破裂 約翰遜或強推封城

環球社會熱點 13:35 2020/10/20

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大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）

新型冠狀病毒疫情肆虐，英國新增確診人數持續增多，英國政府計劃將疫情最嚴重的英格蘭西北部多處，列作最嚴厲的第3級封鎖區，但遇到地區領袖強烈反對，雙方談判缺乏進展。英國官員下最後通牒，警告若不在當地時間周二中午前談妥，首相約翰遜將會出手干預。

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曼徹斯特地區領袖與政府官員，就收緊防疫相關的經濟援助爭持不下，房屋社區及地方政府事務大臣鄭偉祺（Robert Edward Jenrick）表示，過去10日懷着善意地（good faith）討論，卻未能取得協議。

他表示，已在全國性的救濟措施之上，額外向曼徹斯特地區提供援助，與同樣實施第3級封鎖的利物浦及蘭開夏郡（Lancashire）類近。他斥地區領袖不肯行動，不肯採取所需的防疫措施，強調疫情嚴重，醫院壓力大。

他稱若當時時間周二中午，雙方仍無法取得共識，他將向首相約翰遜匯報，由首相決定下一步行動。英國廣播公司（BBC）政治編輯庫恩斯伯格（Laura Kuenssberg）直言，這是暗示會照推行第3級封城。

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屬在野工黨的曼徹斯特市議會領袖Sir Richard Leese指出，對死綫前的最後談判仍抱希望，希望雙方能達成符合曼徹斯特人民利益的協議。不過他坦言，若政府強推第3級封鎖，市政府不能不推行。

地區領袖斥政府選擇性採用數字，指目前當地醫院深切治療部病人人數相比去年同期不算有異常，又稱個別醫院無法反映整個醫療系統的運作。地區領袖強調並非對疫情盲目看好，但居民應知悉有關醫院情況的準確數據，而非不必要地恐嚇公眾。

責任編輯：林建忠

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