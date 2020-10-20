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【一田購物優惠日】「eShop網上率先買」明日開賣　23萬件貨品低至2折有幾筍？（更新）

商業 13:22 2020/10/20

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半年一度的一田購物優惠日將於11月25日至12月1日舉行，而「一田購物優惠日 eShop 網上率先買」明日起一連12日搶先登場。

【好想去日本】AEON辦33周年日本節　「made in Japan」產品吸哈日族

料營業額升50%

「eShop 網上率先買」將會由10月21日至11月1日舉行，有超過1600款、共23萬件貨品提供低至1折優惠。一田百貨行政總裁黃思麗預計，網上優惠日的整體營業額將按年上升50%，且相信各種貨品類別均會錄得升幅。

黃思麗解釋，今年「一田購物優惠日 eShop 網上率先買」的貨品增加至1600款，較5月份增加22%；按年大升148%。加上信用卡、銀行優惠，她整體銷情抱審慎樂觀的態度。

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增超市食品＋直播谷銷情

參考近期銷情，「一田購物優惠日 eShop 網上率先買」亦特別增加超市產品，其中以超市食品、化妝套裝及廚具用品貨品選擇最多，貨款較去年同期多1.5倍。 

今次活動更首設網上直播。一田將會於10月22日在YouTube及Facebook舉行網上直播，公布神秘產品優惠，顧客可即時搶購。購買網上直播推介的精選貨品，更有機會享免運費優惠。
 
300元掃鮑魚花菇

除此之外，是次活動的主題必搶增至4日，更設一田30周年必搶主題。 有多款卡通床品、美妝、超筍家品家電及美食，低至2折發售。另有多款300元限定貨，包括鮑魚花菇、補充食品、廚具、化妝套裝等。

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記者：葉泳珊

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