  • 28°C
香港時間 : 20201020日 (二) 14:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股分析】大摩：美股未跌夠　標普500指數或再跌一成

即市財經 13:23 2020/10/20

分享：

大摩認為，美股未跌夠，牛市來臨前標普500指數或再跌一成。

摩根士丹利首席股票策略師Mike Wilson表示，美股下行趨勢可能還未結束，預測美股恢復牛市前，標普500指數可能下跌10%。他指出， 上周美股突破技術阻力位第二次失敗，表明9月的調整尚未結束。

Wilson指出，下月不明朗因素多，美股恢復牛市前，標指短期內有可能從上周一高位回調10%。他指出，標指9月份突破3500點後迅速回落，成為新一輪牛市中，首個達10%的調整；上周標指嘗試突破3,550點不果，反映9月份的調整仍未結束。他補充指，目前市況動力較9月低，認為調整即將來臨。

他指出，陷入僵局的財政談判、不斷增加的確診病例和近在眼前的大選。所有這些都必將加劇市場的動蕩，使投資者不願追高。技術面看，他認為，一個有力的支持位在標指200日移動均線附近，即3123點左右，較上周一收市價下跌約一成，投資者可能在3100至3550範圍內開始入市。

相關文章：

【美股焦點】高盛傳支付155億元一馬基金醜聞調查費　案件與香港也有關連？

【美股業績】IBM連續第三季收入下跌　盤後股價跌逾2%

【美股收市】紓困談判陷困局 道指瀉410點 納指倒跌1.7%

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

編輯：吳敏芳

美股 經濟 標準普爾500指數
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【國泰裁員】國泰傳數日內公布裁員6000人港佔九成、國泰：恕不評論　國泰城周末架設傳媒區？
【國泰裁員】國泰傳數日內公布裁員6000人港佔九成、國泰：恕不評論　國泰城周末架設傳媒區？
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎已截止登記　周五進行抽獎（附詳情及連結）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎已截止登記　周五進行抽獎（附詳情及連結）
【新股IPO】世茂服務873正招股　一手入場費17373元、集資最多101億元（第四版）
【新股IPO】世茂服務873正招股　一手入場費17373元、集資最多101億元（第四版）
【螞蟻上市】螞蟻集團獲中證監及聯交所批准在港上市　招股日料與iBond撞期（第四版）
【螞蟻上市】螞蟻集團獲中證監及聯交所批准在港上市　招股日料與iBond撞期（第四版）
【新股IPO】合景悠活3913次日招股　孖展現抽飛暫錄67.5億超購21.66倍、國際配售超購數倍（不斷更新）
【新股IPO】合景悠活3913次日招股　孖展現抽飛暫錄67.5億超購21.66倍、國際配售超購數倍（不斷更新）
【恒指夜期】美股急挫逾400點　夜期收市跌145點（不斷更新）
【恒指夜期】美股急挫逾400點　夜期收市跌145點（不斷更新）