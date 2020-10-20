▲ 【美股分析】大摩：牛市來臨前標普500指數或再跌一成

摩根士丹利首席股票策略師Mike Wilson表示，美股下行趨勢可能還未結束，預測美股恢復牛市前，標普500指數可能下跌10%。他指出， 上周美股突破技術阻力位第二次失敗，表明9月的調整尚未結束。

Wilson指出，下月不明朗因素多，美股恢復牛市前，標指短期內有可能從上周一高位回調10%。他指出，標指9月份突破3500點後迅速回落，成為新一輪牛市中，首個達10%的調整；上周標指嘗試突破3,550點不果，反映9月份的調整仍未結束。他補充指，目前市況動力較9月低，認為調整即將來臨。

他指出，陷入僵局的財政談判、不斷增加的確診病例和近在眼前的大選。所有這些都必將加劇市場的動蕩，使投資者不願追高。技術面看，他認為，一個有力的支持位在標指200日移動均線附近，即3123點左右，較上周一收市價下跌約一成，投資者可能在3100至3550範圍內開始入市。

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編輯：吳敏芳