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非iPhone 12專用　外媒揭蘋果MagSafe可為Android手機充電

科技 14:15 2020/10/20

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近日外國科技網站就發現，原來MagSafe並非iPhone 12專用，就連三星摺疊手機Galaxy Z Fold 2及Pixel 5都可用到。

蘋果（Apple）日前舉行發布會，除了帶來5G手機iPhone 12系列外，更為iPhone 12增設MagSafe無線充電。近日外國科技網站就發現，原來MagSafe並非iPhone 12專用，就連三星摺疊手機Galaxy Z Fold 2及Pixel 5都可用到。

iPhone 12支援MagSafe　無線充電快2倍

【打破紀錄】小米首創80W無線充電　充電速度快iPhone12 5倍

外國科技網站AndroidPolice發現，有部分Android手機機背設有磁石，或可支援配備磁吸式技術的MagSafe充電器。根據AndroidPolice測試發現，三星的Galaxy Z Fold 2機側和鉸位都有磁石，雖然磁力的強度不夠高，但依然能稍微吸附著MagSafe充電器進行充電。

    點擊圖片放大

同時另一款剛登場的Google Pixel 5，同樣配備磁石，但其磁力比Galazy Z Fold 2更微弱。不過值得一提的是，MagSafe對於Galaxy Z Fold 2及Pixel 5所提供的，僅是一般的Qi無線充電，即充電功率限制在7.5W，並非iPhone 12搭配MagSafe充電器時，無線充電功率最高位15W。

【Google Pixel】Pixel 5採生物樹脂塗層　鋁金屬機身可無線充電

責任編輯：曾曉汶

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