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【移民澳洲】去年批近15萬永久簽證 咩職業最受歡迎？

環球政治 13:04 2020/10/20

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【移民澳洲】去年批近15萬永久簽證 咩職業最受歡迎？

澳洲政府早前宣布延長香港畢業生和技術簽證5年，為香港人申請永久居留提供途徑，再度引起香港人對移民澳洲的關注。澳洲內政部公布2019至2020年度的獲發澳洲簽證數據，顯示60%獲批澳洲技術類簽證的都是專業人士，主要從事資訊及通訊科技（ICT）、教育及藝術與媒體。

澳洲內政部表示，在2019至2020年度，澳洲共批出了140,366個永久居留簽證，其中95,843個屬於技術類別。

而在技術類別永居簽證中，其中有59.6%獲批的為專業人士，包括衛生專業人士、資訊及通訊科技（ICT）、教育及藝術與媒體；17%為技術人員與技工，包括工程及資訊科技（IT）技術員、建築技工、有技術的動物與園藝工人。

【移民澳洲】墨爾本被斥解封太慢 財長：每日千人失業 【下一頁】

【移民澳洲】另類「筍工」年薪110萬 媲美國會議員 【下一頁】

另外，單計獨立技術移民，上個財政年度一共批出12,986個永居簽證，最多人獲批簽證的五大職業分別是：軟件工程師、會計師、程式開發人員、電腦網絡與系統工程師及機械工程師。

根據澳洲政府的最新規定，除了悉尼、墨爾本、布里斯班，澳洲其他地區都被視為特定「偏遠地區」。

在「偏遠地區」獲批的23,372個簽證中，1.5萬為技術工作簽證、8,372個則是僱主擔保技術簽證。獲批這批簽證的人之中，最多是會計師、註冊護士、廚師。

而上個財政年度最多人移民往澳洲的是印度，共25,698人；其次是中國，為18,587人；之後是英國，達10,681人。

責任編輯：林嘉莉

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