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【美國大選】德州選民最踴躍 逾400萬人已投票

環球政治 13:03 2020/10/20

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【美國大選】德州選民最踴躍 逾400萬人已投票

美國大選11月3日投票日，德州提前投票人數全美最多，超過400萬人已投票。傳統上，德州是共和黨票倉，自1980年起成為「紅州」。但今次選舉似乎不同，部分民調顯示，民主黨總統候選人拜登有力贏取德州，令該州成為今次大選重要州分。

根據佛羅里達大學選舉數據，德州這個美國南部大州目前已投票的人數，已達到2016年總票數的45%。德州上周二（13日）開始提早投票，參與率超越其他州分。

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親特朗普的德州州長阿博特（Greg Abbott）近日對提前投票的取態不一。他月初時指摘選民不利用郵寄投票，因此限制提前投票的場地數量，導致休斯敦等大城市的票站工作人員十分困擾。

大選預測平台FiveThirtyEight預計，特朗普在德州的得票率為66%，可成功取得該州所有選舉人票，但拜登仍有機會追上，目前預測的得票率為33%。在新冠肺炎疫情影響下，美國已有近3000萬人提前投票。

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德州州長限制提前投票的場地數量，導致大城市票站的工作人員十分困擾。

責任編輯：鄧燕君

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