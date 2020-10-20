【ESG】希慎發行近10億元與可持續發展掛鈎的衍生工具對沖解決方案

▲ 希慎承諾於2021至2024年內保持納入《恒生可持續發展企業指數》，同時在2024年底前將其能源消耗減少20％。

希慎興業 （00014） 宣布，推出為期約15年、價值1.25億美元（約9.75億港元）與可持續發展掛鈎的衍生工具對沖解決方案，為港資公司中首隻，標誌在發展綠色金融方面的重要里程碑。

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根據與可持續發展相關的對沖條款，希慎承諾於2021至2024年內保持納入《恒生可持續發展企業指數》，同時在2024年底前將其能源消耗減少20%。若希慎無法實現上述目標，希慎同意向發行銀行法國巴黎銀行所批准的具影響力慈善機構捐款。

希慎集團首席營運總監呂幹威表示，基於建築物消耗香港約90%的電力及產生超過60%的碳排放量，意識到房地產業在應對氣候變化中擔當了關鍵的角色。

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去年，希慎設立「綠色融資框架」，透過發行綠色債券或籌集綠色貸款，為可持續發展建築的物業開發及優化提供融資指引。法巴率先推出與可持續發展掛鈎的外滙對沖解決方案，亦是首次在大中華地區發行這類對沖工具。

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編輯：陳韻妍