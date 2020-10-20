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【新股IPO】滴滴出行擬明上半年來港上市、估值逾4650億　滴滴出行：沒有上市時間表

即市財經 14:35 2020/10/20

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滴滴出行有意來港上市，明年上半年或可成事。

路透引述消息人士指，中國網約車企業滴滴出行已開始與投行就上市計劃進行初步洽商；考慮到中美關係惡化，過往傾向赴美上市的滴滴有意明年上半年在香港掛牌，估值目標超過600億美元（即約4650億港元）。不過，上市計劃仍處初期階段，可能會因市場情況而變化。

報道指，滴滴考慮來港香港上市，基於中美關係惡化，令TikTok母公司字節跳動等科技公司成為攻擊目標，故選擇來港上市。

滴滴出行於8年前成交，消息人士指滴滴出行於今年第二季已開始錄得健康盈利，有部份投資者現時有意套現。報道又指，滴滴同時正考慮在上市前再進行一輸融資以提高估值。現時在二級私人市場，滴滴股權的價錢遠低於其2017年所達的估值水平。

滴滴出行作出回應表示，公司目前沒有任何明確的上市計劃或時間表。

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編輯：謝智聰

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