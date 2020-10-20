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【美國大選】佛羅里達州破紀錄 首日35萬人提前投票

環球政治 12:44 2020/10/20

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美國總統大選11月3日舉行，佛羅里達州周一（19日）展開提前投票，首日已有超過35萬人提前投票，突破該州提前投票首日的投票數字紀錄，佛羅里達州選舉官員深夜也加緊處理選票。

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佛羅里達州首日有超過35萬名選民提前投票，和上屆大選該州提前投票首日有29.1萬人投票相比，投票人數大幅增加超過20%。

該州於本月初已展開郵寄選票，截至周一已接收超過250萬張選票，與上屆大選同期收到的120萬張選票相比，為上屆的超過兩倍。

【美國大選】佛羅里達州開始提前投票 全美近2800萬人已行使公民權利 【下一頁】

佛羅里達州多區的票站，於提前投票首日出現長龍。邁阿密鄰近城市科勒爾蓋布爾斯 (Coral Gables），周一早上有數百名民眾戴口罩冒雨排在票站外輪候。

佛羅里達州皮内拉斯縣（Pinellas County）被視為大選關鍵地區，自1980年以來，每屆於大選中獲勝者都能成功取下該縣。該縣於提前投票首日已有6,300人投票，投票數字同樣破紀錄。

民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）周一於佛羅里達州奧蘭多（Orlando）及傑克遜維爾（Jacksonville），舉行競選集會。賀錦麗呼籲選民通過提前投票，令國家重回正軌。

責任編輯：鄭錦玲

佛羅里達州周一（19日）展開提前投票，首日已有超過35萬人提前投票。

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