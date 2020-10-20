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【美股焦點】高盛傳支付155億元一馬基金醜聞調查費　案件與香港也有關連？

即市財經 12:35 2020/10/20

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高盛傳向美國司法部支付155億元一馬基金醜聞調查費

高盛（美：GS）捲馬來西亞一馬基金（1MDB）醜聞多時，外電引述消息，美國司法部將於數日內公布，高盛會支付20億美元（約155億港元）調查費，避免陷入美國刑事判決，與高盛撥備和券商普遍分析水平接近。高盛去年7月已與馬來西亞當局達成協議，支付25億美元（約194億港元），高盛其後獲馬來西亞停止刑事追究。換言之，高盛在一馬基金案累計支付近50億美元。

高盛、美國司法部未有回應報道。外電報道指，高盛在新加坡也可能面對追究。

馬來西亞前總理總理納吉布（Najib Razak）2009年上任後成立一個官方戰略發展基金（1Malaysia Development Berhad，1MDB），或稱「一馬基金」。納吉布涉嫌非法挪用一馬資金，將時值近7億美元轉至自己名下。案件牽連甚廣，除了政要及商界人物外，投行高盛亦捲入其中。

高盛大幅增加逾20億美元撥備 料用於支付「一馬案」和解費，詳情見【下一頁】

多名核心人物已被定罪　主角之一劉特佐曾被指潛在香港

高盛據報在牽頭協助一馬基金募集債券，收取約6億美元費用，高盛多年歸咎於違規員工，指集團不知資金會被挪用。

一馬基金案涉連多地監管，部分核心人物近期已被定罪，高盛前合夥人Tim Leissner 承認串謀洗黑錢、違反海外賄賂罪名，納吉布今年就被裁定濫權、洗黑錢等7項罪名，在馬來西亞判監12年。

案件另一主角、被指主導貪污和洗黑錢的馬來西亞華僑劉特佐（Jho Low）仍未落案，劉特佐據報可能潛在香港、澳門、柬埔寨，馬來西亞警方今年7月曾向香港警察尋求協助，但馬來西亞警方稱，香港回應「負面」，反指馬來西亞一方資料不正確。

相關文章：

高盛亞洲前高層 涉「一馬基金」醜聞 遭證監會終身禁重投業界

一馬巨貪案　高盛傳與大馬政府39億美元和解

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編輯：麥德銘

美股 高盛（Goldman Sachs，美：GS） 貪污 馬來西亞 美國司法部

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