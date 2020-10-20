【出版業何去何從】獨立出版社「創造館」主動出擊　網上書展自救

▲ 獨立出版社「創造館」創辦人余兒表示，７月香港書展突被叫停，啟發他化被動為主動，開闢零售店及網上書展等新銷售渠道。

香港書展向來是出版業界的年度盛事，因應新冠肺炎疫情，書展順延至12月，惟能否如期舉行仍屬未知之數。業界備受打擊，紛紛轉陣推網上書展自救。

人人說紙本不值錢，他偏偏迎難而上，只為圓一場小說夢。原是漫畫編劇的余兒，於2013年開設獨立出版社「創造館」，由發掘網絡作家、出售小說IP（Intellectual Property）作電影改編，以至近期參與網上書展，經歷不少跌跌碰碰，發覺主動出擊是唯一出路。

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多次碰釘 網絡小說競爭激烈

余兒擔任漫畫編劇多年，一直僅為他人「度古仔」，後來開始自己寫小說，並於2013年一擲10多萬元儲蓄在家創業，一手包辦創造館大小事。最辛苦是首兩年，他苦笑：「連自己份糧都出不到，要兼職幫補。」

當時網絡小說興起，他發掘了不少網絡作家，包括為史兄出版小說《婚姻這種邪教》，大賣加印至第4版。

但網絡小說銷情不穩定，香港人有種一窩蜂心態，當下潮流追捧甚麼就去買，變相紅書不紅作者。

▲ 早期做網絡小說時，曾為作家史兄出版小說《婚姻這種邪教》，讀者反應熱烈，一度加印至第4版。（創造館fb圖片）

試過多次碰釘，包括臨簽約作者才告知已被大公司「撬走」後，他便反其道而行，自己先構思故事題材，再邀作者及插畫師創作。「例如推出《推理七公主》時，覺得這個書名應該吸引人，就圍繞7個角色想了個故事；眼見魔法、吸血鬼等題材大熱，又推出《我的吸血鬼同學》。」

這法子確實奏效。改編童話故事的《童話夢工場》系列圖書，至今賣出超過40萬冊，每期新書銷量均過萬。他笑指，熱門故事往往離不開推理、魔幻及校園，加上自己做漫畫出身，除故事內容有趣外，亦要求插圖精美吸引眼球。

2015年終於租下辦公室，目前連同當編輯的太太，公司共有4名員工；最熱銷的仍是兒童圖文書，使去年營業額穩企7位數字。不過，文字到底值何價？他歎道：

大部分香港作家都是兼職，靠出書難以搵食。

一本書售88元，賣出1,000本已很好成績，扣除印刷等成本，作者收入只有萬多元。為讓創作人更容易維生，他自2016年開始出售小說IP，包括將筆下《今晚打喪屍》、《九龍城寨》等小說改編成電影。

「行了兩年，發現根本行不通。」他表示，幾千萬元的本地電影製作，需要與內地合拍才有足夠資本。「但審批很嚴格，例如洽談改編《陰目偵信》時，原本男主角有陰陽眼，電影公司卻要求將『鬼』改成『妖』，這是兩回事啊。」路不轉人轉，他又推出Figure公仔、匙扣、手帕等周邊產品，成為吸客殺手鐧；每逢新書推出，亦推薦予台灣發行商，冀打入不同市場。

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售IP行不通 直銷網購皆重要

書展原定7月15日開幕，適逢疫情爆發第三波，書商關注組曾要求押後或停辦。惟貿發局延至13日才突然煞停活動，他批評當局安排失當，「當日早上還容許出版社進場布置，為何不及早宣布延期？」即使政府資助業界參與12月重辦的書展，書商仍難以彌補損失。「資助不會經書商手，而是直接給予貿發局。若書商12月不參展，下屆將被視作新人，不利攤檔抽籤及租賃；但參展分分鐘再蝕一筆，做法猶如強迫上馬。」

最大打擊是現金流。「以往出版社都靠書展收入找印刷數，不想坐以待斃，就只能辦網上書展。」除自家官網外，他亦參與了港視HKTVmall、Pinkoi網上書展，至今寄出約4,000本書，收入是過往書展的3成。

創造館上月搬新址，劃出一角設零售店，讓讀者能上門買書。「疫下發現必須化被動為主動，直銷及網購同樣重要。」一路磕磕絆絆，但在余兒眼中，紙本永遠無法被取代。

做書很難絕對理性，否則很多事情不可能發生。

記者：姚慧儀

拍攝：湯炳強