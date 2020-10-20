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【美股分析】疫情必定令科技股受惠？大行稱此五股被過份高估

股樓投資 16:31 2020/10/20

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新冠疫情引領的在家工作熱潮，本應推動企業在雲端及科技上的開支，但近日華爾街大行卻發現，對於出售辦公室設備的科技企業來說，在家工作意味減少在辦公室工作的時間，令相關開支減少，影響銷售情況，亦有部份原本受惠疫情的科技股，過去兩季的業績也不似預期。

瑞銀及瑞信在過去兩周發表報告及接受訪問時，特別提到數隻受疫情影響或表現不似預期的科技股：

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不過，兩家大行整體上皆看好主營雲端業務的科技股，尤其是預期企業用於辦公室軟件的開支將會持續上升，瑞銀更指新冠疫情是十年一遇的需求催化劑，因其引致的經濟危機改變了大型業的思維方式，並帶動長達數年的投資周期，尤其是雲端企業。

 

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撰文 : 林展鋒

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