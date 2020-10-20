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【港元拆息】iBond開賣+螞蟻IPO　短息上升1個月拆息重上0.4厘

即市財經 12:20 2020/10/20

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【港元拆息】iBond開賣+螞蟻IPO　短息上升1個月拆息重上0.4厘

阿里巴巴（09988）旗下、支付寶母企螞蟻集團（前稱螞蟻金服）香港IPO進入最後直路，資金加快流入，金管局今晨再接錢。然而，在iBond開賣，加上螞蟻集團招股效應下，短息續升。

港元拆息今日個別發展，隔夜拆息較上日升0.768個基點，最新報0.06518厘；但一星期跌至0.13964厘；兩星期拆息較上日升7點子，最新報0.33161厘。與樓按相關的1個月拆息連續第二日上升，並重上0.4厘水平，報0.42625厘，較周一高5.8點子。

3個月、6個月及12個月拆息微跌，分別報0.54125厘、0.6875厘 及0.85946厘。

金管局昨日再度入市，沽出203.8億港元，為今年以來金管局單一最大沽盤，打破於上月21日單次沽出147.25億元的記錄，連同今晨披露再接7.68億美元沽盤，香港銀行體系總結餘將增至3538.58億元。

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編輯：吳敏芳

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