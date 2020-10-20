【疫下轉型】未來5大科技投資領域　數據管理、5G、多雲環境還有？

▲ Dell Technologies表示，現時全球有6%企業被定義為「數碼領導者」（數碼成熟度最高企業），是自2016年起該指數發佈以來，首次錄得升幅。

Dell Technologies公布數兩年一次的「數碼轉型指數」（簡稱DT指數）調查顯示，全球企業在新型冠狀病毒肆虐期間，紛紛加快發展數碼轉型項目，並於數月內完成一般需時數年實行的計劃

DT指數是一個全球性的指標，顯示全球各地企業在數碼轉型的進程及表現。而最新數據反映，今年每10間企業中，便有8間已加快數碼轉型，更有79%企業正重塑其商業模式。

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現時全球有6%企業被定義為「數碼領導者」（數碼成熟度最高企業），是自2016年起該指數發佈以來，首次錄得升幅。而在數碼成熟度緊接其後的「數碼化實踐者」組別，則由2018年的23%，上升至2020年的39%。

另外，「數碼後進者」（數碼成熟度最低組別）數目自2018年起輕微下跌6%；在數碼成熟度倒數第二組的「數碼追隨者」，則錄得17%的急劇跌幅。由此可見，企業已逐步擴展至「數碼化實踐者」及「數碼化評估者」組別。



數據私隱網絡保安 轉型主要障礙

疫情雖然催化全球數碼轉型，但企業若要持續轉型，仍面對不少挑戰。全球94%的受訪企業表示面對種種固有的轉型障礙，以下是其中3大因素：

1. 數據私隱及網絡保安問題（2016年位列第5）

2. 缺乏預算及資源（2016年位列首位，2018年位列第2）

3. 未能從數據中發掘嶄新見解及數據超載（自2016年起跳升8位）

疫情爆發前，企業的投資重點集中於基礎科技上，而非新興科技。目前卻有高達89%企業認為，他們需要更靈活或可擴展的IT基建，以協助應付突發事件。DT指數預料，未來企業將重點投資的5大科技領域，分別是網絡保安、數據管理工具、5G網絡基建、私隱軟件及多雲環境。

新興科技備受追捧。82%受訪者展望透過增加擴增實境 （AR）應用，提升即時操作或修復的能力；85%則料企業將採用AI及數據模型，預測潛在的中斷。

有關調查於2020年7月至8月期間，訪問了來自18個國家及地區、共4300位任職中型至大型企業的商業領袖，包括高級管理層及公司董事等。

責任編輯：姚慧儀