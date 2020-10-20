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【美國大選】若特朗普敗選拒撤白宮 特勤局據報擬用武力驅逐

環球政治 12:00 2020/10/20

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美國大選11月3日舉行，民主黨候選人拜登在多項主要民調均領先。美國總統特朗普若在美國大選落敗後會否和平移交權力，成為焦點。美國特勤局據報已經制定了機密計劃，若特朗普拒絕離開白宮，將以武力驅逐特朗普。

前白宮通訊總監斯卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）接受《i》訪問時形容，特朗普是「西方文明中最討厭的人」，並相信特朗普一旦敗選，會繼續留在白宮，因為他無處可去。

周五總統辯論設「靜音」 特朗普感不滿但仍出席 【下一頁】

前國師班農：特朗普倘敗選 料2024年再選 【下一頁】

卡拉穆奇透露，特勤局已經制定了機密計劃，以防特朗普在新任總統就職前，仍未離開白宮。

與政府內部有聯繫斯卡拉穆奇指，美國特勤局與美國海軍陸戰隊，曾就誰驅逐特朗普展開討論，結果認為由特勤局處理較為合適，因它是保護平民的角色，而不是軍事的角色。

前白宮首席策略師班農（Steve Bannon）則預計，若特朗普今次敗選，2024年將再參選總統，又宣稱各界不會看見特朗普時代完結。

而特朗普上周四出席答問大會時一改以往口風，表示如果輸掉大選，將和平交接。惟他仍然質疑選舉不公。

責任編輯：林嘉莉

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