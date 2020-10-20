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【異動股】擬科創板上市 入圍下鄉名單 恆汽比亞迪齊升逾5%

股樓投資 12:51 2020/10/20

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恆大汽車（00708）計劃於上海交易所科創板上市，現正接受海通證券的上市輔導，消息帶動升勢。截至11時45分，股價升6.8%，報22.8元，成交額達6219萬。

深圳證監局官網顯示，中國恆大新能源汽車集團計劃在境內證券交易所上市，並首次公開發行股票，恆汽已在深圳證監局進行了輔導備案。據恆汽早前發出的公告，公司擬發行人民幣股份，預計發初次行股份數目不超過15.56億。

【中國首富】胡潤公布中國富豪榜　馬雲居首馬化騰第二　第三位今年先第一次上榜  詳情請看[下一頁]

而另一汽車股比亞迪（01211）獲中國汽車工業協會，列入第三批新能源汽車下鄉的車企名單，刺激股價升5.1%，現價報134.9元，成交額約9.5億。

【5G概念股】首3季多賺17%至45億元人幣 鐵塔突破1.4元可追入   詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

經濟 比亞迪股份（01211） 恒大汽車（00708）

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