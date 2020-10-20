【異動股】擬科創板上市 入圍下鄉名單 恆汽比亞迪齊升逾5%

恆大汽車（00708）計劃於上海交易所科創板上市，現正接受海通證券的上市輔導，消息帶動升勢。截至11時45分，股價升6.8%，報22.8元，成交額達6219萬。



深圳證監局官網顯示，中國恆大新能源汽車集團計劃在境內證券交易所上市，並首次公開發行股票，恆汽已在深圳證監局進行了輔導備案。據恆汽早前發出的公告，公司擬發行人民幣股份，預計發初次行股份數目不超過15.56億。

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而另一汽車股比亞迪（01211）獲中國汽車工業協會，列入第三批新能源汽車下鄉的車企名單，刺激股價升5.1%，現價報134.9元，成交額約9.5億。



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