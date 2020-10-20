【騰訊700】兩大作品上月全球最吸金 騰訊回抵555元值買入

離下一份季績揭盅不足一個月，騰訊(00700)傳來好消息，根據Sensor Tower商店情報數據顯示，9月騰訊皇牌手游《王者榮耀》全球吸金2.4億美元，較2019年9月增長87%，重拾全球手遊收入榜冠軍寶座，另一作品《和平精英》和英文版《PUBG Mobile》9月收入超過1.98億美元，同比增長13.3%，位列榜單第二名。反映其最主要的遊戲業務，上半年料取得不俗表現。

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此外，騰訊持股鬥魚和虎牙合併，打造了全國最大的遊戲直播平台。剛上調騰訊目標價至687元的滙豐亦看好，該股第三季手游收入按年上升58%，微信支付等金融科技業務上升23%，後者更可助該股重估價值。

業績值看好，料資金將偷步炒騰訊業績，待該股回抵上升軌支持555元可低吸，目標價看630元，500元止蝕。

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