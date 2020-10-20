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【植物肉商機】疫情加快Impossible Foods進攻零售　擬建中國生產線

商業 11:43 2020/10/20

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新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，餐飲業更是首當其衝。Impossible Foods創辦人Patrick O. Brown坦言深受影響，且餐飲業尚未復甦，故加快在香港及新加坡擴展零售版圖，在超級市場上架。

【植物肉商機】Impossible Foods「不可能植物牛肉」全港100間百佳上架　零售價89.9元

Impossible Foods的「不可能植物牛肉」本周將於香港及新加坡合共約200間超級市場上架，香港消費者由可以在約100 間百佳超級市場，購買該旗艦產品。百佳更有意舉辦新產品的烹飪班等活動。

Impossible Foods的「不可能植物牛肉」本周將於香港及新加坡合共約200間超級市場上架。

香港為重點市場　錄150%增長

Patrick O. Brown透露，新冠肺炎疫情肆虐，促使Impossible Foods加快推出零售產品，香港及新加坡是繼美國之後，第二批進攻零售市場的地點。

Impossible Foods國際事務高級副總裁Nick Halla解釋，香港及新加坡是品牌其中的重要市場。今年經濟前景具挑戰性，產品價格亦平均下調15%，但兩地市場仍分別錄得150%及120%的增長。加上香港亦是傳統肉類消耗量極高的市場，Impossible Foods更希望可著力開拓本地市場。

Impossible Foods最快數月內在中國推出

Impossible Foods創辦人Patrick O. Brown坦言，具體在中國推出的日期並非其品牌可以控制。

除了香港及新加坡外，Impossible Foods亦正準備進軍中國市場。Patrick O. Brown表示，目前正與中國政府相關機構、合作夥伴討論當中。他預計於明年、或未來數個月內可在中國推出，惟具體日期、進程並非其品牌可以控制。Patrick O. Brown又透露，Impossible Foods有意在中國建設生產工廠及建立完整的生產線。

【植物肉商機】Impossible Foods在港推植物豬柳漢堡　香港成為美國以外首個市場

【疫市營商】Impossible Foods容許港合作餐廳　直接轉售植物肉

記者：葉泳珊

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