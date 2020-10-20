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【歐洲第二波疫情】愛爾蘭全國封城6周 歐洲首國再封城

環球社會熱點 11:28 2020/10/20

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新型冠狀病毒疫情肆虐，愛爾蘭疫情持續反彈，政府宣布，周三起愛爾蘭全國封城，民眾離家嚴重受限，非必須商店停業，是歐洲首個再全國封城的國家。措施暫定持續6周，愛爾蘭總理馬丁表示，若民眾認真看待封鎖措施，仍有望「以有意義方式」（in a meaningful way）過聖誕。

烏克蘭健身KOL染疫不治 生前不信有新冠肺炎【下一頁】

【歐洲第二波疫情】捷克高中舞會背對背擁抱 Twitter瘋傳惹熱議（有片）【下一頁】

愛爾蘭總理馬丁（Micheál Martin）發表電視講話，宣布將防疫警示提高至最高的第5級。他形容，新一輪措施是可能是全歐洲最嚴厲（probably Europe's strictest regime），指近期疫情太過嚴重，現有的防疫措施不足以應付。

新規定如下：

  • 1. 國民將被要求盡量留在家中，可在家工作人士必須在家工作；
  • 2. 國民可與一名同住人士外出做運動，但不得離開寓所5公里範圍；
  • 3. 禁止在寓所及花園舉行家庭或社交聚會，但照護原因的探訪可繼續；
  • 4. 非必須商店停業，酒吧餐廳只可提供外賣；
  • 5. 婚禮參與人數最多25人，喪禮最多10人參與；

馬丁解釋，全面的封鎖並非現實選項，強調不能夠讓兒童成為疫情的犧牲品，故學校會繼續開放，大部分工廠亦會繼續營運，精英體育活動會繼續舉行。

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措施勢重創當地多個行業，餐飲業將再次死寂，當局承諾推出財政措施，幫助受影響的企業及僱員，每周最多318歐元（約2900港元）的疫情失業補助將恢復。

愛爾蘭政府兩周前曾拒絕收緊防疫，之後疫情愈爆愈勁，僅不到500萬人口的愛爾蘭，過去一周單日新增確診個案動輒逾千，從防疫角度看，有關決定顯然不太恰當。

據報當局是採納愛爾蘭公共衛生緊急小組（National Public Health Emergency Team）的建議而決定封城6周。小組認為只封3周，效果有限，封足6周方有望在聖誕節月份疫情好轉，讓商店在消費旺季復業。

責任編輯：林建忠

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