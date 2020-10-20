【新冠肺炎】日媒：中國疫情受控　將與日本重啟商務人士往來

新冠肺炎肆虐全球，全球經濟亦受影響，據日本讀賣新聞報道，為了能振興經濟，中國與日本將調整邊境管制措施，兩國將會在本周就短期及中長期居留的商務人士重啟往來達成協議。

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報道指，中日兩國的經濟關係密切，希望重啟商務人士往來，有助經濟復甦。針對來往兩地的短期居留商務人士的防疫措施，包括出境及入境對方國家時，須接受新冠病毒檢測，亦須事前報告要停留的地點及活動範圍，入境後便可以免除14日的隔離。惟中長期居留的商務人士，則仍須在入境後進行14日的隔離。

若兩國達成協議，中國將會是繼新加坡、韓國、越南之後，第4個國家與日本達成重啟短期居留者往來協議。日本早前亦針對中長期居留商務人士，已與台灣、泰國、越南、馬來西亞、柬埔寨、寮國、緬甸、新加坡、汶萊、韓國，共10個地區達成協議。

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責任編輯：楊子瑩