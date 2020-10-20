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【新股IPO】世茂服務873首日招股孖展現抽飛　暫錄約26億元、超購2.6倍（不斷更新）

即市財經 15:00 2020/10/20

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世茂服務 （新上市編號：00873） 首日招股，綜合多家券商數據，截至上午孖展暫錄得27.87億元，超額認購2.75倍，惟截至14時57分，孖展額減少至25.99億元，超購2.57倍。其中，富途早段借出27.7億元，下午縮減至24.86億元，華盛證券借出8000萬元，uSMART借出1940萬元。世茂服務預計10月30日掛牌。

世茂服務計劃發售5.88億股，集資最多101億元，招股價介乎14.8元至17.2元，一手（1000股）入場費17373元。

點擊下圖查看世茂服務招股書重點

 

 

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編輯：陳華

香港股票 世茂服務（00873） IPO

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