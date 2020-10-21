【新股IPO】世茂服務873次日招股孖展　暫錄約50.7億元、超購4倍（不斷更新）

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【新股IPO】合景悠活3913第三日招股 孖展現抽飛暫錄56.8億超購17.2倍（不斷更新）
世茂服務 （新上市編號：00873） 次日招股，綜合多家券商數據，截至上午10時15分，孖展暫錄50.7億元，超額認購4倍。昨日曾出現抽飛情況，其中，富途早段借出27.7億元，現縮減至20.4億元、耀才借出近10億元、輝立借出近9.2億元、Funderstone借出1.7億元。世茂服務預計10月30日掛牌
世茂服務計劃發售5.88億股，集資最多101億元，招股價介乎14.8元至17.2元，一手（1000股）入場費17373元。
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編輯：陳華