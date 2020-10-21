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【新股IPO】世茂服務873次日招股孖展　暫錄約43.3億元、超購3.2倍（不斷更新）

即市財經 16:14 2020/10/21

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世茂服務 （新上市編號：00873） 次日招股，綜合多家券商數據，截至下午16時13分，孖展暫錄43.3億元，超額認購3.28倍。昨日曾出現抽飛情況，其中，富途首日早段借出27.7億元，現縮減至12.49億元、耀才借出近10億元、輝立借出近9.2億元、Funderstone借出1.7億元。世茂服務預計10月30日掛牌

世茂服務計劃發售5.88億股，集資最多101億元，招股價介乎14.8元至17.2元，一手（1000股）入場費17373元。

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編輯：陳華

香港股票 世茂服務（00873） IPO

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