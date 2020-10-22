【新股IPO】世茂服務873次孖展現抽飛　暫錄約35億元、超購2.5倍（不斷更新）

世茂服務 （新上市編號：00873） 第三日招股，由於多隻新股同期招股，世茂孖展出現抽飛。綜合多家券商數據，世茂孖展暫錄35.1億元，超額認購2.5倍。昨日曾出現抽飛情況，其中，富途由首日早段借出27.7億元，現縮減至9.2億元、耀才借出近10億元、輝立借出近9.2億元。世茂服務預計10月30日掛牌。

市場消息指，世茂服務國際配售已獲多倍超額認購，投資者包括多家長線、主權基金，中資長線投資人亦有份認購。

世茂服務計劃發售5.88億股，集資最多101億元，招股價介乎14.8元至17.2元，一手（1000股）入場費17373元。

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編輯：陳華