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【新股IPO】世茂服務873次孖展現抽飛　暫錄約33億元、超購近2.3倍（不斷更新）

即市財經 19:26 2020/10/22

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世茂服務 （新上市編號：00873） 第三日招股，由於多隻新股同期招股，世茂服務孖展出現抽飛。綜合多家券商數據，世茂孖展暫錄33.1億元，超額認購近2.3倍。富途由首日早段借出27.7億元，現縮減至9億元、耀才借出10億元、輝立借出4.8億元。世茂服務預計10月30日掛牌。

市場消息指，世茂服務國際配售已獲多倍超額認購，投資者包括多家長線、主權基金，中資長線投資人亦有份認購。

世茂服務計劃發售5.88億股，集資最多101億元，招股價介乎14.8元至17.2元，一手（1000股）入場費17373元。

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編輯：陳華

香港股票 世茂服務（00873） IPO

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