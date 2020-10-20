作為經濟學世界的航標，近年來諾貝爾經濟學獎針對日益失穩的全球經濟，不斷強化對現實世界發展模式的關注。例如，2018年諾獎花落於經濟可持續發展的研究；2019年諾獎被頒給反貧困研究；2020年，值此大疫之世，經濟學家Paul R. Milgrom和Robert B. Wilson憑藉對拍賣理論的貢獻，擊敗眾多發展經濟學的名宿，摘得諾獎桂冠。這一結果粗看超出大眾預期，但結合時代背景，則展示出兩大思想啟示。

其一，以微觀機制撬動宏觀變革。面對宏大的經濟發展問題，如果說前幾年的諾獎獲獎者都是「從大處着手」的話，那麼今年的兩位獲獎者則選擇從「從小處着手」，通過巧妙構建拍賣定價的「小機制」，對買方、賣方和政府形成同向的微觀激勵，從而推動多方合作，共同解決公共事業建設、產業發展等「大問題」。面向全球疫情時代，經濟結構性改革，尤其是公共品供給的優化，不僅需要高瞻遠矚的藍圖，同樣需要紮實精細的微觀機制，以打破「定價難、激勵難、變革難」的負向循環，從小處拉動大變革。

其二，打造實踐與理論良性互動。不同於許多深居象牙塔的學院派經濟學家，兩位獲獎者是身體力行的實踐派，將自身理論創新與實踐探索進行了深度結合，從而實現了理論的不斷發展。特別是Paul R. Milgrom曾主持了美國聯邦電訊委員會的電訊運營執照等眾多著名拍賣項目的規劃設計，並將拍賣機制從「信息對稱」的理論束縛下解放出來，應用到「信息不對稱」的現實世界，從而取得重大成功。面向全球疫情時代，隨着眾多傳統經濟理論和工具的失效，經濟理論界亦亟待與實務界緊密合作，從實踐中探索全球經濟發展的新範式。

總體而言，兩位獲獎者的學術探索表明，為了實現有限理性、信息不對稱條件下效率與公平的最優兼顧，機制設計的細節非常重要。當今世界，新冠疫情反覆，全球經濟萎靡，保護主義盛行。從變局中開新局，需要注重細節、尊重現實、激勵兼容的機制創新，進而為國際秩序重建、疫情防控與經濟恢復創造條件。2020年諾獎，比較微觀，可能沒有直接提供解決當下問題的學術指引，但依舊提供了尋找長期出路的智慧啟迪。