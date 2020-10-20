▲ 【美國疫情】特朗普：CNN繼續報道疫情是蠢材混蛋

美國疫情持續，而且有反彈跡象，成為美國大選的焦點議題之一。總統特朗普批評親民主黨電視台的有線新聞網絡（CNN），指其繼續報道疫情是「蠢材、混蛋」。他周一出席造勢大會時表示：

「你打開CNN，可見覆蓋的全部內容都是：新冠肺炎，新冠肺炎，疫症大流行，新冠肺炎，新冠肺炎…新冠肺炎就是全部內容。你知道為什麼嗎？ 他們正試圖說服所有人不要投票。 民眾不認同它CNN，你個蠢材混蛋。」

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新冠肺炎已導致美國逾810萬染疫，近22萬人死亡，亦重挫美國的經濟。特朗普周一為競選團隊打氣時發牢騷，不滿首席傳染病專家福西（Anthony Fauci）的表現，斥他是「災難」、「白癡」。

根據大選預測平台FiveThirtyEight，民調顯示，65%美國人「非常」或「有點」擔心感染病毒；58%美國人表示，不認同特朗普的抗疫手法。

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責任編輯：鄧燕君