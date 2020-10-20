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【阿里巴巴股價】阿里巴巴曾升穿300元創新高　300元關口千個沽盤轉眼掃清

即市財經 16:28 2020/10/20

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阿里巴巴升穿300元創新高　300元關口千個沽盤轉眼掃清

阿里巴巴 （09988） 股價受惠旗下支付寶母企螞蟻集團（前稱螞蟻金服）成功通過港交所  （00388）  上市聆訊，香港IPO進入最後直路消息刺激，阿里巴巴股價曾破頂見300元關口，高見300.4元，至於投資者選擇於阿里巴巴300元價位先行出貨獲利。阿里巴巴升0.7%，收報299.4元，成交58.1億元。

阿里巴巴挑戰300元關口、千人操沽盤表現

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早上10時58分，阿里巴巴300元價位排出1100個沽盤，涉91萬股或2.73億元，不足10分鐘，阿里巴巴已升穿300元關口，意味1100個沽盤全數消化。

下午3時11分，千人操沽盤再現。阿里巴巴300元價口再出現1000個沽盤，涉51.4萬股。阿里巴巴最終收報299.4元，300元的沽盤增加至1200個，涉及約95.8萬股或近2.9億元。

螞蟻初步預計下周二（27日）開始招股，至30日截止認購，暫定11月6日掛牌。

阿里巴巴去年11月26日來港第二上市，當時定價176元，若抽中1手未放，每手帳面賺1.2萬元。

【阿里巴巴股價】阿里巴巴股價觸300　螞蟻上市撞着「雙11」或成催化劑

【螞蟻上市】螞蟻集團通過港交所上市聆訊　暫定27日招股、下月6日掛牌

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 螞蟻金服 阿里巴巴 阿里巴巴－SW（09988）
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