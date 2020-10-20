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【美國疫情】特朗普斥福西白痴「聽佢講會多過50萬人死」

環球政治 11:43 2020/10/20

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特朗普形容福西是一場災難和白痴，聽從其建議抗疫會有超過50萬人死亡。

美國的新冠肺炎疫情持續，美國總統特朗普與華府抗疫專家福西的關係更趨緊張。特朗普於一次電話會議上，批評福西是一場災難，聽從其建議會有超過50萬人死亡。特朗普又指民眾對新冠肺炎疫情已感厭倦，不想再聽福西這些「白痴」(idiots）説話。

【美國大選】前國師班農：特朗普倘敗選 料2024年再選 【下一頁】

【特朗普確診】華府專家福西：完全不感到意外 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）周一（19日）於電話會議期間，形容福西（Anthony Fauci）是一場災難（disaster），由福西負責抗疫的話，美國將會有超過50萬人死於新冠肺炎，遠多於目前的21.5萬宗。

特朗普更指出疫情持續多時，厭倦的民眾已不願意聽福西等專家的言論：

人們對聽到福西這些白痴（的言論）感到厭倦。

（People are tired of hearing Fauci and all these idiots.）

特朗普表示他有意解僱福西，認為福西每次於電視中亮相，都像引爆炸彈一樣（always a bomb），但解僱他卻會引爆更大的炸彈。

【美國大選】福西拒為特朗普背書 不滿遭加入競選廣告 【下一頁】

特朗普與福西近期出現爭端。特朗普早前發布的競選廣告，加入福西3月的訪問片段，被質疑是斷章取義。福西其後澄清，並表示他任公職近50年來從未公開支持任何一名政治候選人。

另外，特朗普早前確診新冠肺炎。福西周日（18日）接受訪問時表示，當他看到特朗普被大批人群包圍，人與人之間沒有距離，幾乎沒有人戴著口罩的情況下，就擔心特朗普會受感染。

責任編輯：鄭錦玲

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