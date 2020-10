【美國疫情】特朗普斥福西白痴「聽佢講會多過50萬人死」

美國的新冠肺炎疫情持續,美國總統特朗普與華府抗疫專家福西的關係更趨緊張。特朗普於一次電話會議上,批評福西是一場災難,聽從其建議會有超過50萬人死亡。特朗普又指民眾對新冠肺炎疫情已感厭倦,不想再聽福西這些「白痴」(idiots)説話。

特朗普(Donald Trump)周一(19日)於電話會議期間,形容福西(Anthony Fauci)是一場災難(disaster),由福西負責抗疫的話,美國將會有超過50萬人死於新冠肺炎,遠多於目前的21.5萬宗。

特朗普更指出疫情持續多時,厭倦的民眾已不願意聽福西等專家的言論:

人們對聽到福西這些白痴(的言論)感到厭倦。

(People are tired of hearing Fauci and all these idiots.)