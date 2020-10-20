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【中國芯片】發改委指晶片項目爛尾風險增加　批評部分企業「三無」

即市財經 13:01 2020/10/20

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中國發改委指個別地方盲目推戶芯片項目，將建立防範機制。

美國制裁華為及中芯國際 （00981） ，令中國政府推動晶片國產化，不過當中衍生不少問題。今日國家發改委發言人回應傳媒指，內地投資集成電路產業不斷升溫，甚至一些沒經驗、沒技術、沒人才的「三無企業」也參與其中，個別地方盲目推動項目，低水平重複建設的風險增加，直言「誰支持誰負責」。

發改委指會從四方面維持發展秩序，包括加強規劃發展秩序、完善政策體系優化、建立防範機制，以及加強地方風險意識，對重大損失及風險問責。

早前有內地傳媒報道，截至9月初，內地今年新設逾7000家半導體公司，而去年新設逾萬家半導體企業，令整體集成電路相關企業接近14萬家。

單計上半年，內地已有21個省份落實逾140個半導體項目，若僅統計披露投資額的項目，上半年落地項目總投資額突破3070億元人民幣。

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編輯：謝克迪

香港股票 中芯國際（00981） 制裁 中國 美國 華為 晶片 中華人民共和國國家發展和改革委員會

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