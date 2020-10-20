▲ 【美國大選】周五總統辯論設「靜音」 特朗普感不滿但仍出席

美國大選11月3日舉行，最後一場總統大選辯論本周四（22日，本港時間周五早上）舉行，是次總統辯論為免出現上一次總統辯論「疊聲」的情況，主辦單位表示會設有「靜音」按鈕，以讓總統特朗普、民主黨候選人拜登發言時不被對方打岔。特朗普一方對此措施感到不滿，但特朗普表示仍會出席總統大選辯論。

總統辯論委員會（Presidential Commission on Debates）周一表示，特朗普、拜登的麥克風都可以被靜音，以確保每人可在開場的2分鐘、每節15分鐘的辯論主題都可暢順地發言。雙方的麥克風會輪流開啟，以方便其後的來回發言。

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特朗普的競選經理斯蒂平（Bill Stepien）指，即使立場偏頗的委員會，在最後一刻修改規則，但特朗普仍然承諾會與拜登辯論。拜登一方則未有回應。

原定在當地時間上周四舉行的第二場總統辯論取消，因特朗普堅拒視像方式辯論。當時特朗普指，他憂慮麥克風靜音的問題。

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特朗普在10月8日接受霍士新聞訪問時指，候選人坐在電腦後面進行辯論，是很荒謬的事，而辯論委員會更會不時切斷靜音候選人的麥克風。

最後一場總統大選辯論於田納西州納什維爾（Nashville）舉行。按目前所知，最後一場辯論主要圍繞5大議題，依次為：疫情應對（fighting COVID-19）、美國家庭價值（American Families）、美國種族問題（Race in America）、氣候變化（Climate Change）、國家安全（National Security）和領導能力（Leadership）。

責任編輯：林嘉莉