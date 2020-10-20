【中國首富】胡潤公布中國富豪榜　馬雲居首馬化騰第二　第三位今年先第一次上榜

胡潤研究院發布《2020衡昌燒坊-胡潤百富榜》，胡潤百富榜人數擴大32%，增加579人至歷史新高，今年2,398位企業家財富超過20億人民幣(下同)。



56歲的馬雲財富增長1,250億元，以4,000億元第4次成為中國首富；49歲的馬化騰財富增長1,300億，以3,900億元位列第二。而第三位則為今年剛在港上市、66歲的農夫山泉(09633) 創始人鐘睒睒，首次上榜便以3,650億元位列第三。



快遞公司順豐王衛財富亦增長1倍多至2,400億，排名第4，比去年上升8位。



房地產行業上榜人數佔比現歷年來最大降幅，前兩名房地產富豪仍然是恒大(03333) 的許家印和碧桂園(02007) 的楊惠妍家族，分別以2,350億和2,250億財富位居榜單第五和第六。



49歲的網易(09999) 創辦人丁磊財富2,200億元排名保持第八。拼多多40歲黃崢財富增長63%至2,200億亦同樣排名第8。胡潤表示，黃崢今年轉讓自己名下價值近千億的財富用於慈善事業及公司合夥人集體未來的股權激勵等，如果不做這樣的減少，黃崢今年的排名會是第4。



美團(03690) 41歲的王興財富增長3倍多至1,700億排名上升52位至第13；京東(09618) 的劉強東財富增長1倍多至1,600億緊隨其後。值得一提的是，29歲的喜茶聶雲宸以45億財富首次上榜，成為榜單上唯一一位「90後」企業家。

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