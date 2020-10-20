【螞蟻上市】內地支付寶推出賒數功能「晚點付」　今天買明天付款

▲ 螞蟻集團旗下支付寶推出先今天東西明天付款的晚點付功能。

螞蟻集團旗下支付寶近日推出新功能「晚點付」功能。 當用戶使用支付寶 「 掃一掃 」 或付款碼消費，在所有支付渠道不可用，且手動選擇每張銀行卡均無法成功付款的情況下，可以使用 「晚點付」進行墊付 。該功能被描述為 「先交易成功，次日再付款 」。

據悉，這功能只有「芝麻信用」積分大於700分的用戶可以使用， 每個用戶有5次使用機會，依據信用分每次限額200元到500元不等，全程0交易費用，主動付款或系統扣款成功後可恢復使用次數。

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