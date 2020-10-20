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【放寬限聚令】消息指本地團放寛至上限30人　最快周五實施

環球政經 11:03 2020/10/20

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新冠肺炎疫情令旅遊業陷入寒冬，行政長官林鄭月娥出席行政會議前表示，在連續3天沒有不明來源的本地確診個案下，或在婚禮、旅行團等放寬限聚令。

【意大利疫情】再次收緊防疫措施 意大利連續3天 增逾一萬宗【下一頁

意大利小鎮只有兩名居民 仍堅持外出戴口罩【下一頁

消息指，行會將討論放寬本地團的人數限制，豁免4人限聚令，每團人數上限為30人，或不多於旅遊巴乘搭人數一半。若行會通過有關方案，最快可於周五（23日）新一輪限聚措施實施時生效。

據悉，針對旅行團的放寬措施，政府擬為導遊安排一次免費的病毒檢測，旅遊巴司機及團友則不須接受檢測，所有旅客在乘車期間須全程帶口罩，抵達景點時須分為4人一組活動，每組相隔1.5米距離。

過去一周，香港錄得12宗本地個案，連續3天沒有不明來源的本地確診個案。政府上周宣布與新加坡達成原則性旅遊氣泡。

 

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責任編輯：楊子瑩

疫情 旅行團 限聚令 林鄭月娥 行政會議 旅遊巴 香港 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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