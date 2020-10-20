【宏觀中國】深圳領漲一綫房價　二三綫房價拉低整體漲幅

儘管一綫城市辣招盡出，仍然阻擋不住房價升勢，相反，個別二三綫城市採「因城施策」，放鬆購房限制，卻未必有助氣氛。

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國家統計局公布9月70個大中城市住宅售價走勢。北京、上海、廣州和深圳四個一綫城市的新建住宅售價環比漲幅0.4%，漲幅較上月回落0.2個百分點，二手售價環比漲0.9%，比上月回落0.1個百分點，其中深圳二手住宅售價環比升1.1%，在4大一綫城市之中漲幅最高。

期內，整體一綫城市的新建和二手任宅售價同比上升3.9%和7.4%，漲幅比上月持平及擴大0.5個百分點；二線城市新建商品住宅銷售價格同比上升4.8%，較上月回落0.2個百分點；二手住宅銷售價格同比上漲2%，漲幅跟與上月相同，這已是二綫城市新建和二手住宅售價同比漲幅連續17個月相同或回落。

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至於三綫城市新建和二手住宅售價分別同比上漲4.4%和1.7%，升幅比上月回落0.1個百分點，也是連續18個月相同或回落。

數據反映，中國經濟、資源向一綫城市傾斜，人才和資金向「北上廣深」滙集，以致其剛性需求依舊旺盛。另由投資角度，一綫城市的住宅供應稀缺，市中心地段更加缺少新供應，某個程度可解釋為何二手住宅的漲幅環比有所擴大，或是受傳統中心區的二手房價推動。

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記者：林衛