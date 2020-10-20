【深圳引擎】林鄭月娥：香港深圳為「雙引擎」　否認不著緊香港GDP

▲ 上周訪問曾稱不介意深圳GDP超越香港，林鄭月娥稱，不是不著緊（care）香港GDP

行政長官林鄭月娥出席行政會議前會見傳媒稱，上周到出席深圳經濟特區40周年儀式時，留意到坊間對香港和深圳合作有不同解讀，林鄭月娥稱，香港、深圳各有優勢、互補，能互惠互利，雙引擎發展。對於上周接受內地傳媒訪問時稱不介意深圳GDP超越香港，林鄭月娥稱，不是不著緊（care）香港GDP，否則就不會重視深港經濟合作、爭取更多政策開放等，又批評香港政治環境影響到相關發展。

林鄭月娥稱，留意到本地對深港關係有三種不同態度，1）香港已經落後，失去競爭力；2）香港地位有優勢、超前；3）兩地各有優勢，能互惠共贏，她較傾向第三種情況。

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她又補充，深圳土地有1900平方公里，而且大部分為可用於發展的土地，與香港不同，人口又有1300萬，經濟發展較快，總GDP超越人口、土地較少的香港「自然（natural）」，但重申香港人均GDP依然較高。

林鄭月娥稱，深圳85%外資投資企業由港人投資，佔總額80%，反映香港多年在深圳參與發展，兩地有龐大合作空間。因上周中央發布深圳試點27條，香港政策局正在分析當中內容，尋求深化合作，尤其是創新科技、文化創意、醫療等方面。

林鄭月娥上周宣布押後施政報告，她重申，向內地爭取中的支持政策範圍較廣，除上周提及的金融互聯互通、創科和航運等，林鄭月娥最新稱也會爭取在航空業有突破。

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編輯：麥德銘