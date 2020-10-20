  • 26°C
香港時間 : 20201020日 (二) 11:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【深圳引擎】林鄭月娥：香港深圳為「雙引擎」　否認不著緊香港GDP

即市財經 10:35 2020/10/20

分享：

上周訪問曾稱不介意深圳GDP超越香港，林鄭月娥稱，不是不著緊（care）香港GDP

行政長官林鄭月娥出席行政會議前會見傳媒稱，上周到出席深圳經濟特區40周年儀式時，留意到坊間對香港和深圳合作有不同解讀，林鄭月娥稱，香港、深圳各有優勢、互補，能互惠互利，雙引擎發展。對於上周接受內地傳媒訪問時稱不介意深圳GDP超越香港，林鄭月娥稱，不是不著緊（care）香港GDP，否則就不會重視深港經濟合作、爭取更多政策開放等，又批評香港政治環境影響到相關發展。

林鄭月娥稱，留意到本地對深港關係有三種不同態度，1）香港已經落後，失去競爭力；2）香港地位有優勢、超前；3）兩地各有優勢，能互惠共贏，她較傾向第三種情況。

林鄭月娥：婚禮、旅行團限聚有望放寬 消息：本地團放寛至上限30人，詳情見【下一頁】

她又補充，深圳土地有1900平方公里，而且大部分為可用於發展的土地，與香港不同，人口又有1300萬，經濟發展較快，總GDP超越人口、土地較少的香港「自然（natural）」，但重申香港人均GDP依然較高。

林鄭月娥稱，深圳85%外資投資企業由港人投資，佔總額80%，反映香港多年在深圳參與發展，兩地有龐大合作空間。因上周中央發布深圳試點27條，香港政策局正在分析當中內容，尋求深化合作，尤其是創新科技、文化創意、醫療等方面。

林鄭月娥上周宣布押後施政報告，她重申，向內地爭取中的支持政策範圍較廣，除上周提及的金融互聯互通、創科和航運等，林鄭月娥最新稱也會爭取在航空業有突破。

相關文章：

【林鄭專訪】桂山島填海解決香港房屋問題？　林鄭月娥：無聽中央講過、習主席表明保育很重要

【施政報告】習近平南巡深圳　林鄭押後施政報告至11月底前、月內訪京爭政策支持

編輯：麥德銘

經濟 林鄭月娥 GDP 施政報告 經濟特區 深圳 香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎已截止登記　周五進行抽獎（附詳情及連結）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎已截止登記　周五進行抽獎（附詳情及連結）
【新股IPO】合景悠活3913即日招股、入場費8212元　未來第三方收入佔比升至四成
【新股IPO】合景悠活3913即日招股、入場費8212元　未來第三方收入佔比升至四成
【國泰裁員】國泰傳數日內公布裁員6000人港佔九成、國泰：恕不評論　國泰城周末架設傳媒區？
【國泰裁員】國泰傳數日內公布裁員6000人港佔九成、國泰：恕不評論　國泰城周末架設傳媒區？
【恒指夜期】美股急挫逾400點　夜期收市跌145點（不斷更新）
【恒指夜期】美股急挫逾400點　夜期收市跌145點（不斷更新）
【螞蟻上市】中證監批准螞蟻集團赴港上市 螞蟻集團通過香港IPO聆訊（第三版）
【螞蟻上市】中證監批准螞蟻集團赴港上市 螞蟻集團通過香港IPO聆訊（第三版）
【新股IPO】世茂服務873周二招股　一手入場費17373元、集資最多101億元（第四版）
【新股IPO】世茂服務873周二招股　一手入場費17373元、集資最多101億元（第四版）