2020胡潤中國百富榜　馬雲馬化騰居首、鍾睒睒許家印五甲（附排名表）

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「胡潤百富榜」發布最新2020年中國富豪榜，阿里巴巴 （09988） 兼螞蟻集團的創辦人馬雲身家增1250億元（人民幣，下同），以4000億元再奪中國首富；騰訊 （00700） 創辦人馬化騰身家增1300億元，以3900億元位列第2。最大黑馬當屬農夫山泉 （09633） 創辦人鍾睒睒，持有的養生堂身家高達3650億元，空降榜單高踞第3，與馬化騰身家只差距250億元。
2020年胡潤百富榜前10
鍾睒睒養生堂系今年有兩家市值百億美元的公司上市，萬泰生物（滬：603392）及農夫山泉被別於A股及港股上市，兩家市值總和超過4000億元。「胡潤百富榜」指，全球罕見由同一位創辦人創建兩家百億美元市值的企業。此前馬雲及京東 （09618） 劉強東已做到。
疫情推動新經濟發展，當中電商業迅速發展帶動快遞行隨之復甦，順豐創辦人王衛身家暴增1300億元至2400億元，排第5。網易 （09999） 創辦人丁磊身家達2200億元，排第8。拼多多（美：PDD）40歲的黃崢儘管年初將名下千億財富用於慈善，但仍有身家2200億元，與丁磊並列，若沒有大規模減持則應該排第4。美團 （03690） 創辦人王興被冠以「外賣大王」之稱，今年身家倍增逾3倍至1700，榜上排第13。另外，29歲的喜茶創辦人聶雲宸以45億億身家首次進榜，成為榜單上唯一的位90後白手起家企業家
觀察該榜單發現，房地產行業富豪比例從14.8%下降至10.6%，排名均有所下跌。前十名中有陷財困的恒大 （03333） 許家印今年身家2350億元排名倒退兩位，排第5。碧桂園 （02007） 的楊惠妍家族則並列第6。
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