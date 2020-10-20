九龍塘豪宅新盤五年「未發市」　減價都無人吼

九龍塘喇沙匯自2015年10月推出至今，仍未錄得成交。雖然曾修訂價單，將單位減價出售，惟未能吸引買家。及至日前，項目改以招標形式發售。

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值得留意的是，項目改以招標形式發售前，單位已錄一定減幅，據價單編號1Q顯示，A1單位，實用面積4,943平方呎，原定價2.1億元，其後多次修定價錢，減至1.7043億元，累計減幅約18.8%。B1單位，實用面積4,801平方呎，原定價1.92億元，其後減至1.6606億元，累計減幅約13.5%。

至於A2單位，實用面積5,295平方呎，原定價2.2億元，其後減至2.08012億元，累計減幅約5.4%。B2，實用面積5,155平方呎，原定價2.08億元，其後減至1.8791億元，累計減幅約9.7%。

▲ A1單位

▲ B1單位

▲ A2單位

▲ B2單位



雖然喇沙匯早前已減價，惟五年「未發市」，或考慮到市況，最終要調整策略，改以招標形式發售。

事實上，經濟前景未明，豪宅銷情最受影響。第一太平戴維斯發表第三季住宅銷售研究報告指，過去數月豪宅成交量波動：7月市場氣氛暢旺，但由於第三波疫情爆發，加上社會緊張局勢升溫，市況迅速回復淡靜。豪宅總成交量﹙2千萬港元以上﹚在7月急升至282宗，但在8月迅速回落至153宗。

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