▲ 【外資撤走】調查：國安法實施後三分一日企考慮調整香港業務

彭博報道，日本貿易振興機構最新調查顯示，《港區國安法》實施後，約三分之一在香港經營業務的日本企業仍在考慮重新調整其在港發展策略，而有約13%的企業已決定減縮其業務規模，有1.7%則表示將會完全退出香港市場；另有47.4%表示在港業務營運不會改變，僅3.1%表示會擴大在港業務的規模。

報告提到，約300名受訪者當中，有受訪者稱在港經商的投資意願有所下降，部分機構更指香港需求下跌。不過對《港區國安法》表示關注的受訪者由7月的約80%下降到67%，反映不安情緒已經紓緩，受訪者關注原因包括數據處理方面存在信息限制風險，以及失去法律控制等。

日本最大網上券商思佰益（SBI）控股表示考慮最快在明年3月前撤出香港，其行政總裁北山喜孝表示，盡管公司計畫逐步撤出香港，但將考慮進軍中國。另外，日本券商大和已表示，如果香港局勢顯著惡化，或會加快縮減在港業務。

相關文章：【Vanguard】領航撤出香港業務 積金局：領航牽涉的強積金佔MPF總資產不足2%（第三版）

【基金撤出】加拿大BMO擬撤出香港ETF市場 交由華夏基金接手

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯：吳敏芳