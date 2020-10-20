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【板塊透視】內險股鬥一番 首9個月保費增長　誰是大贏家？

股樓投資 17:11 2020/10/20

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近日資金開始回流至傳統經濟股，內險股受惠於人民幣升值、A股逐漸回暖，加上疫情緩和令保險銷售重回正常，後市可看高一線。多家內險股均已公布今年首9個月保費增長數據，究竟誰是大贏家？

中國平安（02318）及中國人壽（02628）將分別於下周二（27日）和下周三（28日）公布今年第三季業績，市場預期內險股期內盈利表現不會太差，加上行業正處於復甦階段，料待明年首季才會看到顯著增長。

近日多家內險股亦已公布首9個月保費表現，普遍按年錄得增長，當中表現最好的是新華保險（01336），增長24.5%，至於表現最差為中國太保（02601），期內負增長1.6%。

以下是各家內險股首9個月保費增長率：

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每年年初均為內地簽新保單和保單續期的旺季，對行業而言屬季節性利好因素，市場憧憬相關收入有所增加。另一方面，內險股有一部分收益來自投資，現時A股表現不錯，國內債券的投資收益率有3%以上，相信為股價上漲的原因。

【新股IPO】螞蟻集團傳成功闖關 下周二招股 11月6日掛牌 詳情請按：【見下頁

內險股自10月初開始回升，國壽由低位17.08元起步，至今升幅9%；平保期內升7%；中國太保升16.4%；新華保險升8.2%。

中金報告預計，內險股第三季新業務價值按年下降14%，首九個月按年下降18%，符合市場預期。儘管疫情緩和使代理人展業逐漸恢復，但認為第三季行業新業務價值較上半年改善幅度有限，主要由於疫情對居民收入預期產生負面影響，進而導致需求端短期有所收縮。

傳國泰本周裁員 港龍員工願犠牲工資保職位 詳情請按：【見下頁

該行又預期內險股第三季淨利潤按年下降2%，較上半年按年下降21%改善。其中正面因素為上半年一次性稅收返還的影響將在第三季出清，負面因素為準備金補提壓力持續，加上去年第三季總投資收益較好導致較高基數。

報告指，平保、太保在第三季新業務價值按年下降各25%，與上半年下降的幅度相似。另外預計國壽第三季新業務價值按年下降，從而拖動首九個月新業務價值按年增速放緩至4%，但這主要由於國壽全年目標完成情況較好、並將更多精力轉向明年開門紅，公司實際增長能力仍領先行業。

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記者：李兆明

新業務價值 經濟 債券 A股 中國人壽（02628） 中國太保（02601） 中國平安（02318） 新華保險（01336）
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