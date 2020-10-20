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【植物肉商機】Impossible Foods「不可能植物牛肉」全港100間百佳上架　零售價89.9元

商業 09:10 2020/10/20

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植物肉近年大行其道，不少餐廳亦加入植物肉菜式。Impossible Foods宣布，由本周起，Impossible Foods旗艦產品將會在全港100間百佳超級市場上架。

【新餐肉】麥當勞推出「OmniPork Luncheon新餐肉」系列　炒蛋堡、早餐套餐選用獨家15mm厚切新餐肉

Impossible Foods旗艦產品－－Impossible Beef Made from Plants（不可能植物⽜⾁）的340 克零售裝建議零售價為港幣88.9元，將會在本周陸續於全港約 100 間百佳超級市場上架，包括PARKnSHOP、FUSION、TASTE、food le parc 及 GREAT FOOD HALL，亦於百佳網店 parknshop.com 有售。

不可能植物⽜⾁符合猶太教教規，並擁有清真認證亦不含麩質，營養豐富之餘亦可煮成任何⾁碎菜式，包括：燜燉、辣⾁汁、慢燴、炒⾁碎、⾁丸、包進餡餅，以⾄其他使⽤碎⾁的菜式。

    點擊圖片放大
    +2

據Impossible Foods指，每份 4 安⼠的不可能⽜⾁中含有 19 克蛋⽩質，能夠提供鐵質，並含有 0 毫克膽固醇、14 克總脂肪、8克飽和脂肪和 240 卡路⾥，比傳統碎⽜⾁更健康。而且，不可能植物⽜⾁能夠減少 96% ⼟地使⽤量、87％ ⽤⽔量及 89％ 溫室氣體排放量。

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責任編輯：葉泳珊

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